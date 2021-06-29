Українська
$ 27,4
32,74
  1. Новости политики

Верховная Рада приняла закон об увеличении численности ВСУ

29 июня 2021 17:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Законопроект предлагает увеличить численность ВСУ на 11 тысяч военных

Рада поддержала увеличение численности Вооруженных сил Украины. Фото: ВСУ

Рада поддержала увеличение численности Вооруженных сил Украины. Фото: ВСУ

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект об увеличении ВСУ, приняв за основу законопроект №5558 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины".

Реклама

Документ поддержали 320 народных депутатов.

Законопроект предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военных – численность ВСУ будет составлять 261 тыс. человек, из которых 215 тыс. – военнослужащие.

Недавно мы писали о том, что депутаты "Слуги народа" передали на передовую украинским военным партию дронов, которые бойцы смогут использовать против оккупантов.

Не пропусти!
Украина обыграет Швецию 3:2: спрогнозировали победителя матча с помощью футбольной математики
Украина обыграет Швецию со счетом 3:2

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ. Он упал на позиции ВСУ, и там обнаружили кое-что интересное.

Реклама

А недавно в Киеве проходила военная выставка "Оружие и безопасность – 2021", на которой представили уникальный беспилотник ACE ONE, который больше похож на НЛО. Его стоимость 10 млн долларов, а по возможностям напоминает стелс.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В столовой Рады подрались
В столовой Рады подрались "слуги народа" – Тищенко сцепился с Куницким (обновлено)Власть
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины перед сверхважным матчем (фото)
Зеленский позвонил футболистам сборной Украины перед сверхважным матчем (фото)Власть
Зеленский о Конституции Орлика:
Зеленский о Конституции Орлика: "Возвращаем Украине Украину"Власть
"Н*хер ты телефон бросаешь, дебил?": видео драки Тищенко и КуницкогоВласть
"Кто сильнее, мы с вами знаем". Зеленский рассмешил Раду перед матчем Украина – ШвецияВласть
Зеленский ввел
Зеленский ввел "налог на Google"Бизнес

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять