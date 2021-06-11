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За унижение ВСУ могут посадить: в Раду подали новый законопроект

11 июня 2021 12:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Умышленный подрыв авторитета Украины, армии и неуважение к своему народу должно караться законом, считают в Раде

Недавний скандал с девушкой из Чугуева, которая жестко унизила украинских военных, заставил законодателей придумать наказание за такие высказывания. В Верховную Раду подан законопроект о внесении изменения в Криминальный кодекс относительно защиты государства, ВСУ и украинского народа.

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Об этом сообщил в Telegram автор документа Алексей Гончаренко.

По его словам, теперь предлагается за оскорбление Украины, ВСУ и украинского народа ввести уголовную ответственность. Какое наказание предлагает законопроект:

  • исправительные работы на срок до двух лет или арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет за действия, посягающие на авторитет Украины, или те, которые направлены на подрыв авторитета ВСУ;
  • арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет за публичные унижающие, оскорбительные выступления в адрес украинской нации или осквернение исторической памяти украинского народа.

"Умышленный подрыв авторитета нашего государства, армии и неуважение к своему народу и исторической памяти должно караться законом", – написал Гончаренко.

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Отметим, что после скандала с Яной Ковалевой из Чугуева, которая назвала украинских военных тварями и ублюдками, в Украине заговорили, что пора бы ввести ответственность за подобные высказывания, поскольку таких случаев становится все больше. Новости "Сегодня" разбирались, возможно ли наказать девушку.

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А ранее дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой Анастасия попала в скандал из-за Басты, назвав украинцев дикарями.

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