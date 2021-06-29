Верховна Рада ухвалила закон про збільшення чисельності ЗСУ

На Донбасі поранений військовий

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про збільшення ЗСУ, ухваливши за основу законопроєкт №5558 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України".

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Документ підтримали 320 народних депутатів.

Законопроект пропонує збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військових – чисельність ЗСУ становитиме 261 тис. осіб, з яких 215 тис. – військовослужбовці.

Нещодавно ми писали про те, що депутати "Слуги народу" передали на передову українським військовим партію дронів, які бійці зможуть використовувати проти окупантів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше на Донбасі бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ. Він впав на позиції ЗСУ, і там виявили дещо цікаве.

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А недавно в Києві проходила військова виставка "Зброя та безпека – 2 021", на якій представили унікальний безпілотник ACE ONE, який більше схожий на НЛО. Його вартість 10 млн доларів, а за можливостями нагадує стелс.