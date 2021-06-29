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Верховна Рада ухвалила закон про збільшення чисельності ЗСУ

29 червня 2021 17:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Законопроект пропонує збільшити чисельність ЗСУ на 11 тисяч військових

На Донбасі поранений військовий

На Донбасі поранений військовий

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про збільшення ЗСУ, ухваливши за основу законопроєкт №5558 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України".

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Документ підтримали 320 народних депутатів.

Законопроект пропонує збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військових – чисельність ЗСУ становитиме 261 тис. осіб, з яких 215 тис. – військовослужбовці.

Нещодавно ми писали про те, що депутати "Слуги народу" передали на передову українським військовим партію дронів, які бійці зможуть використовувати проти окупантів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше на Донбасі бійцям ЗСУ несподівано звалився безпілотник ФСБ. Він впав на позиції ЗСУ, і там виявили дещо цікаве.

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А недавно в Києві проходила військова виставка "Зброя та безпека – 2 021", на якій представили унікальний безпілотник ACE ONE, який більше схожий на НЛО. Його вартість 10 млн доларів, а за можливостями нагадує стелс.

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