Венедиктова: К концу года может быть приговор за расстрелы на Майдане

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова снова отчиталась о расследовании "дел Майдана", отметив существенную активизацию в этом вопросе: в 2020 году сообщено в три раза больше подозрений и направлено обвинительных актов в суд, чем в 2019-м.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Что удалось сделать в 2020 году

Сообщено о подозрении 42 лицам, среди которых 24 работника органов внутренних дел, 3 прокурора, 5 судей, 10 гражданских лиц.

Арестован 31 подозреваемый, из которых 25 – бывшие правоохранители, 4 – бывшие чиновники, 2 – гражданские лица. Эти решения суда дают возможность начать процедуру экстрадиции и просить разрешение на специальное досудебное расследование. 20 таких разрешений получено за последний год.

Только за два последних месяца получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении 6 бывших высокопоставленных должностных лиц и 2 правоохранителей.

Заочное следствие разрешено в отношении бывших главы СБУ и его первого заместителя, министра обороны, министра внутренних дел и его заместителя, командующего внутренних войск.

Завершено расследование в отношении двух подозреваемых в похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего и 11 февраля обвинительный акт направлен в суд.

В суд направлено также в три раза больше, чем в 2019 году, обвинительных актов – 27 относительно 40 человек.

Что в планах по "делам Майдана" на 2021 год

Венедиктова рассказала, что поддержание публичного обвинения прокуроры обеспечивают в 95 судебных "делах Майдана" по обвинению 195 человек.

"Мы продолжаем постоянную работу по розыску подозреваемых … Среди перспектив на этот год – завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор к концу 2021-го", – заявила она.

В планах ОГП – начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства государства за события 18-20 февраля 2014 года, а также "титушек", которые по заказу экс-главы МВД похищали и пытали активистов, в том числе Вербицкого.

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Генпрокурор призвала Раду поддержать законопроект №2164 о процедуре заочного осуждения, чтобы привлекать к ответственности обвиняемых, сбежавших из Украины.

Венедиктова добавила, что в судах слишком долго рассматриваются уголовные производства, что влияет на затягивание приговоров.

Видео: Офис генпрокурора

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Венедиктова выступила на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

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