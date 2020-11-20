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Венедиктова отчиталась о расследовании "дел Майдана" (видео)

20 ноября, 12:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Генпрокурор рассказала, сколько человек уже посадили за преступления против майдановцев

Уже прошло семь лет с начала событий на Майдане в 2013-14 годах и за это время удалось привлечь к ответственности лишь небольшую часть виновных. Сейчас правоохранители расследуют 60 уголовных производств по более чем четырем тысячам правонарушений во время Революции Достоинства.

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о состоянии расследования "дел Майдана", передает пресс-служба ОГП.

Она напомнила, что во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей. Во время тех противостояний на Майдане всего пострадало более 2500 человек, из них более 2000 признали потерпевшими в уголовных производствах.

  • Расследуется 60 уголовных производств, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений.
  • В судах первой инстанции рассматриваются 86 дел в отношении 176 человек.
  • С начала года сообщено о подозрении 37 лицам: 26 правоохранителям (2 прокурорам и 10 следователям), 3 судьям и 8 гражданским лицам.
  • Арестованы (заочно) 27 подозреваемых: 22 бывших правоохранителей, четверо бывших чиновников и одно гражданское лицо.
  • Избраны меры пресечения в виде ареста для сбежавших из страны четвертого президента Украины, глав СБУ, Минобороны и МВД.

Венедиктова объяснила, что такие решения суда в отношении чиновников времен Януковича позволят начать процесс экстрадиции и получить разрешение суда на спецрасследование. Также прокуроры получили разрешение на специальное расследование в отношении пяти "беркутовцев", которые подозреваются в убийстве 48 человек.

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"Всего с начала расследования дел Майдана прокурорами ОГП, а до этого Генпрокуратуры, в суд направлено 110 обвинительных актов в отношении 206 человек. Сейчас вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 21 человека. Под процессуальным руководством прокуроров областных прокуратур в производствах этой категории направлено в суд 106 обвинительных актов в отношении 123 человек. Сейчас вступили в силу обвинительные приговоры в отношении 24 лиц", – рассказала генпрокурор.

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В то же время Венедиктова сетует на недостатки криминального процессуального законодательства, что приводит к сильному затягиванию процесса, не нарушая при этом закон. Также в Украине существует проблема с заочным осуждением из-за неурегулированности вопроса с международным розыском в КПК.

Видео: Офис генпрокурора

Напомним, в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков людей пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. В начале марта 2020 года суд разрешил арест главы СБУ и командующего Внутренними войсками времен Януковича. Бывшие чиновники объявлены в розыск и предположительно скрываются в России.

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Майдан расследование Офис генпрокурора Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

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