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Зеленский просит Раду пустить в Украину иностранные войска

16 декабря, 18:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украине проведение учений в 2021 году обойдется почти в 40 миллионов гривен

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4499, которым одобряется решение главы государства пустить в Украину иностранные военные контингенты для участия в международных учениях в 2021 году.

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Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Так, на финансирование организации учений будет выделено 38,5 миллиона гривен.

Всего в многонациональных учениях в Украине примут участие до 19 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой от Украины и стран НАТО, до 17 самолетов и вертолетов.

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Многонациональные учения в 2021 году в Украине:

  • украинско-американские Rapid Trident – до 3 тыс. иностранных военных;
  • украинско-британские "Козак Мейс" – до 800;
  • украинско-американские Sea Breeze – до 2 тыс.;
  • украинско-румынские Riverine – до 200;
  • украинско-британские Warrior Watcher – до 300;
  • украинско-польские "Три меча" – до 400;
  • украинско-польские Silver Sabre – до 200.
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Как сообщали новости "Сегодня", украинские военные в 2021 году примут участие в 22 многонациональных учениях.

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Верховная Рада учения Владимир Зеленский законопроект

Источник: Сегодня

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