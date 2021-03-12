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Разговор Зеленского с Нетаньяху: Украина и Израиль могут ввести "зеленые паспорта"

12 марта, 17:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцам и израильтянам могут ввести ковидные документы для путешествий

После разговора с президентом Австрии, глава украинского государства созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым первым делом обсудил вакцинацию от COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба израильского правительства

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба израильского правительства

Особое внимание собеседники уделили противодействию распространения коронавируса. Зеленский отметил успех израильтян в вопросе вакцинации населения. Накануне Нетаньяху заявлял, что Израиль преодолел пандемию.

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"Спасибо вам за помощь, за готовность содействовать в ускорении поставок вакцин", – сказал Зеленский.

Также они обсудили возможность взаимного признания сертификатов о прививках – т.н. зеленых паспортов, с помощью которых можно будет восстановить туризм и регулярное авиасообщение между странами.

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"Зеленые паспорта" открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем", – отметил украинский лидер.

Нетаньяху тоже согласился, что "зеленые паспорта" будут полезными для экономик обеих стран.

Президент Украины и премьер Израиля обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленский рассказал, какие шаги Киев предпринимает для урегулирования конфликта, а также поблагодарил Нетаньяху за поддержку Украины.

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Напоследок Зеленский пригласил Нетаньяху в Киев на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз выпустит COVID-сертификаты иммунитета. Греция требует скорейшего запуска сертификатов, Франция и Бельгия – говорят о проблемах

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Израиль Владимир Зеленский паспорт Биньямин Нетаньяху

Источник: Сегодня

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