У Верховній Раді виступ Потураєва спровокував бійку (відео)

На відео видно, як під час скупчення біля трибуни народний депутат Ілля Кива вдарив Яременко

У четвер, 17 червня, у Верховній Раді після виступу депутата від партії "Слуга Народу" Микити Потураєва сталася бійка.

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Після слів депутата про партію "ОПЗЖ" до нього підійшли інші нардепи і голосування зупинили.

Під час скупчення біля трибуни депутат Ілля Кива вдарив нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка.

Нещодавно народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, з якого зняли електронний браслет, заявив, що на нього у Верховній Раді напав позафракційний депутат Гео Лерос.

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Також повідомлялося, що в Раді "поштовхалися" депутати Сергій Власенко та Артем Дмитрук.

Раніше ми показували найяскравіші бійки в Раді в одному відео. За статистикою, масштабна бійка в сесійному залі відбувається раз на рік. Найчастіше билися за президентства Януковича. Іноді все закінчується стусанами друг одного, а іноді на ремонт доводилося витрачати мільйони з кишень платників податків.