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В Раде подрались нардепы: Юрченко показал побитое лицо (видео)

5 ноября, 13:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, с которого сняли электронный браслет, заявил, что на него в Верховной Раде напал внефракционный депутат Гео Лерос.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что уже вызвал в парламент правоохранителей.

"Около 11:30 на меня в Верховной Раде напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году – драки, провокации, угрозы. Вот это моя цена за спасение от застройки заповедника Китаево и Самбурки. Дополнительно к фейковым провокацим НАБУ. Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще кого-то. Указанными незаконными действиями совершено препятствование моей депутатской деятельности – из-за госпитализации я лишен возможности голосовать за Госбюджет-2021", – рассказал Юрченко.

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Также появилось видео, на котором видны остатки крови на лице Юрченко:

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В свою очередь Гео Лерос на своей странице в Facebook отреагировал на конфликт с Юрченко.

"О, кто-то отрабатывает новый "кусочек пирога". Я боюсь, что если Юрченко поедет в больницу, там профессор Преображенский обратно сделает его бродячей собакой и наденет браслет", – написал он.

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Верховная Рада Гео Лерос драка в раде Александр Юрченко

Источник: Сегодня

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