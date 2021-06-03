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В Украине запустили Конгресс местных и региональных властей – что это

3 июня, 19:37

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам советника главы ОП, "Конгресс является уникальным институтом взаимодействия центральных органов власти и органов местного самоуправления"

Конгресс местных и региональных властей Украины

Конгресс местных и региональных властей Украины

С сегодняшнего дня заработал Конгресс местных и региональных властей Украины, который создавался по аналогии с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.

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Об этом "Сегодня" рассказала советник руководителя Офиса президента Лилия Пашинная.

"Образованный президентом Конгресс местных и региональных властей уже становится мощной площадкой, где подробно обсуждаются проблемы 1,5 тыс. общин и сразу принимаются решения на высшем уровне", – рассказала она.

По словам Пашинной, "Конгресс является уникальным институтом взаимодействия центральных органов власти и органов местного самоуправления".

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"Мэры городов, руководители облсоветов, райсоветов и ОТГ будут иметь возможность ежемесячно поднимать сложные вопросы на заседаниях Президиума Конгресса, членом которой является высшее руководство страны: премьер-министр, Председатель ВРУ, министры и представители палат местных властей и палаты регионов", – добавила чиновница.

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Напомним, ранее заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине поменяют глав ряда областных государственных администраций, поскольку они по определенным критериям "не подходят президенту".

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