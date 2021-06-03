В Україні запустили Конгрес місцевих і регіональних влад – що це

За словами радниці голови ОП, "Конгрес є унікальним інститутом взаємодії центральних органів влади і органів місцевого самоврядування"

З сьогоднішнього дня в Україні почав працювати Конгрес місцевих і регіональних влад, який створювався за аналогією з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Реклама

Про це "Сьогодні" розповіла радниця керівника Офісу президента Лілія Пашинна.

"Утворений президентом Конгрес місцевих та регіональних влад вже стає найпотужнішою площадкою, де детально обговорюються проблеми півтори тисячі громад України і відразу приймаються рішення на найвищому рівні", – розповіла вона.

За словами чиновниці, "Конгрес є унікальним інститутом взаємодії центральних органів влади і органів місцевого самоврядування".

В тренді Чим небезпечний для України союз Росії та Білорусі? Відповів Зеленський

"Мери міст, керівники облрад, райрад та ОТГ матимуть можливість щомісячно піднімати складні питання на засіданнях Президії Конгресу, членом якої є найвище керівництво країни: Прем’єр-міністр, Голова ВРУ, міністри та представники палат місцевих влад та палати регіонів", – додала вона.

Реклама

Нагадаємо, раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що в Україні поміняють глав ряду обласних державних адміністрацій, оскільки вони за певними критеріями "не підходять президенту".