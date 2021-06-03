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В Україні запустили Конгрес місцевих і регіональних влад – що це

3 червня, 19:37

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами радниці голови ОП, "Конгрес є унікальним інститутом взаємодії центральних органів влади і органів місцевого самоврядування"

З сьогоднішнього дня в Україні почав працювати Конгрес місцевих і регіональних влад, який створювався за аналогією з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи.

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Про це "Сьогодні" розповіла радниця керівника Офісу президента Лілія Пашинна.

"Утворений президентом Конгрес місцевих та регіональних влад вже стає найпотужнішою площадкою, де детально обговорюються проблеми півтори тисячі громад України і відразу приймаються рішення на найвищому рівні", – розповіла вона.

За словами чиновниці, "Конгрес є унікальним інститутом взаємодії центральних органів влади і органів місцевого самоврядування".

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"Мери міст, керівники облрад, райрад та ОТГ матимуть можливість щомісячно піднімати складні питання на засіданнях Президії Конгресу, членом якої є найвище керівництво країни: Прем’єр-міністр, Голова ВРУ, міністри та представники палат місцевих влад та палати регіонів", – додала вона.

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Нагадаємо, раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що в Україні поміняють глав ряду обласних державних адміністрацій, оскільки вони за певними критеріями "не підходять президенту".

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