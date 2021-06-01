Кличко – под угрозой. У Зеленского анонсировали новые увольнения в регионах

В Украине поменяют глав ряда областных государственных администраций, заявил Кирилл Тимошенко. Кого могут уволить в ближайшее время – рассказал политолог Владимир Фесенко

В Украине поменяют глав ряда ОГА. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине поменяют глав ряда областных государственных администраций, поскольку они по определенным критериям "не подходят президенту". Об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы действительно заменили большое количество глав администраций, где-то, не спорю, промахнулись.. Сразу скажу – будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", – сказал он.

По словам Тимошенко, критерий, по которому меняют должностных лиц, один — люди должны быть "гораздо сильнее предшественников, которые воспринимаются местными элитами, которые могут с ними коммуницировать".

Кого могут уволить – мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко уверен, что увольнения глав ОГА мы будем видеть и сейчас, и в будущем. Все потому, что у власти нет "готового кадрового резерва".

"Зеленский ищет более сильных администраторов, он их меняет, тасует кадровую колоду. Я напомню, после местных выборов поменяли ряд губернаторов, будут менять сейчас и будут менять через год – этот процесс продолжится. Потому что готового кадрового резерва на должности губернаторов нет", – отметил он.

Эксперт подчеркивает, что заявление Тимошенко следует рассматривать как предупреждение – в том числе и главе КГГА Виталию Кличко. ОП пытается сказать чиновникам, что "каждый из них находится в зоне риска".

"В рамках частичного обновления глав ОГА могут поменять и единственного главу городской государственной администрации. Потому что статус одинаковый. За одним исключением: конечно, главой КГГА должен быть мэр, судя по трактовке КСУ. Но уволить действующего могут. Назначить нового будет сложно, но тогда будет исполняющий обязанности. Но это предупреждение Кличко. И стимул для более активной и эффективной работы практически всем нынешним губернаторам", – добавил Фесенко.

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Как сообщалось ранее, президент Зеленский назначал нового главу Кировоградской области. Ею стала Мария Черная.