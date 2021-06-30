В Украине повысили пенсии чернобыльцам – Зеленский подписал закон

Положения о минимальных размерах пенсии по инвалидности вследствии Чернобыльской катастрофы вступают в силу уже с 1 июля 2021 года

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предполагающий повышение пенсий для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, который Верховная Рада приняла накануне и в срочном порядке подписал спикер Дмитрий Разумков.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" № 1584-IX определяет минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы.

Какие теперь пенсии у чернобыльцев

Теперь пенсии для людей, пострадавших вследствии Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

6000 гривен – для I группы инвалидности;

– для I группы инвалидности; 4800 гривен – для II группы инвалидности;

– для II группы инвалидности; 3700 гривен – для III группы инвалидности и детей с инвалидностью.

Адресная помощь

Также введена государственная адресная помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, которые вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

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Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений о минимальных размерах пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, также с 1 июля повысят пенсии для миллиона украинцев, которые не подпали под мартовскую индексацию-2021.

При этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа