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Пенсии для чернобыльцев повысят: Рада одобрила закон

29 июня 2021 18:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Выплаты для чернобыльцев, которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, изменятся для каждой группы

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада одобрила законопроект №4555, который предполагает повышение пенсий для чернобыльцев.

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Теперь дополнительная пенсия будет выплачиваться полностью и вне зависимости от заработной платы, других пенсий или других доходов.

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Так, выплаты для чернобыльцев, которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

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  • для первой группы – 16 080 грн;
  • для второй группы – 12 987 грн;
  • для третьей группы – 8 917 грн.
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Как мы писали ранее,минимальные пенсии в Украине, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут расти пропорционально его повышению. В итоге к 2024 году самая скромная пенсионная выплата в стране составит 2403 грн (на 634 грн больше, чем сейчас).

Напомним, в Бюджетной декларации предусмотрено, что прожиточный минимум будет расти, как и сейчас, на размер инфляции плюс 2%. Но в случае изменения законодательства обещают пересмотреть показатели. То есть все эти расчеты будут актуальными, если власти не удастся завершить реформу прожиточного минимума.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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