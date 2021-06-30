В Україні підвищили пенсії чорнобильцям – Зеленський підписав закон

Положення щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи набувають чинності вже з 1 липня 2021 року

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення пенсій для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, який Верховна Рада ухвалиланапередодні і в терміновому порядку підписав спікер Дмитро Разумков.

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Документ "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" № 1584-IX визначає мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Які тепер пенсії у чорнобильців

Тепер пенсії для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

6000 гривень – для I групи інвалідності;

– для I групи інвалідності; 4800 гривень – для II групи інвалідності;

– для II групи інвалідності; 3700 гривень – для III групи інвалідності та дітей з інвалідністю.

Адресна допомога

Також запроваджена державна адресна допомога до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

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Закон набуває з 1 січня 2022 року, за винятком положень про мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи і про введення державної адресної допомоги до пенсії, які набувають чинності з 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, також з 1 липня підвищать пенсії для мільйона українців, які не підпали під березневу індексацію-2021.

При цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа