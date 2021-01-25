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Мы смогли добиться хороших результатов: Зеленский подвел итоги локдауна (видео)

25 января, 19:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

По словам президента, локдаун оправдал себя

В первый день после окончания усиленного карантина президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам. Он поздравил людей с окончанием локдауна и заявил, что вакцинация начнется уже в феврале.

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Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram.

"Сегодня мы вышли из локдауна, в нашей стране завершился усиленный карантин. Я хочу во-первых поздравить всех нас, а во-вторых поблагодарить каждого. Вместе с вами, благодаря сознанию, вниманию и дисциплине мы смогли добиться хороших результатов", - сказал он.

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Так, во время обращение глава страны говорил о таком:

  • после зимних праздников в Украине не произошло вспышки инфекции, в отличии от других европейских стран;
  • за эти недели выздоровевших было больше, чем заболевших;
  • в больницах ввели 14 000 дополнительных коек. Всего их почти 70 000. 70% из них свободны. А более 80% мест по стране обеспечены кислородом;
  • можно констатировать, что локдаун оправдал себя;
  • впервые в истории независимой Украины в период кризиса деньги направлены на прямую помощь предпринимателям. Речь идет о 8000 гривен выплат;
  • уже в феврале начнется вакцинация. Вскоре в Украину поступит один миллион доз вакцины от ведущей международной компании;
  • ситуация стабильна, контролируемая и не такая угрожающая, как весной. Но это еще не конец COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, насколько был эффективным локдаун, а также может ли ситуация повториться.

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Украина Владимир Зеленский локдаун
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