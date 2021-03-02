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В суд направлены два протокола в отношении Тупицкого: что ему вменяют

2 марта, 17:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У отстраненного главы КСУ продолжаются проблемы, на этот раз из-за земли в Крыму

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд два протокола об административных правонарушениях в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого из-за его земли в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Глава Агентства Александр Новиков попросил Голосеевский районный суд Киева сообщить ему о времени и дате судебных заседаний, на которых будет рассматриваться "дело Тупицкого", поскольку лично будет давать объяснения по этим протоколам.

Первый протокол касается неуказания Тупицким в декларации земельного участка в Крыму, а второй – из-за решения КСУ об отмене е-декларирования, чем снял с себя ответственность за невнесение данных в декларацию.

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Ответственность за эти нарушения предусмотрена ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

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Как сообщали новости "Сегодня", ГБР открыло дело против главы КСУ Тупицкого.

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суд тупицкий протоколы НАПК

Источник: Сегодня

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