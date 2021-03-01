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ГБР открыло дело против главы КСУ Тупицкого: что ему вменяют

1 марта, 09:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Следователи получили от суда материалы одного важного заседания КСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Александра Тупицкого за то, что он в начале января созвал собрание судей КСУ, хотя был отстранен от исполнения обязанностей указом президента.

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Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на материалы суда.

Правоохранители вменяют судье самовольное присвоение властных полномочий (ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса).

ГБР получило от суда доступ ко всем документам, касающимся созыва и проведения собрания судей КСУ 5 января 2021 года. Тогда они рассматривали изданный президентом Украины указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда Украины, на котором было принято заявление КСУ.

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Также следователи получили протокол и стенограммы заседания, звукозаписи заседания собрания судей, письменное требования о созыве этого собрания и другие документы.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ на 2 месяца в связи со скандальным решением Конституционного суда от 28 октября, которым была отменена часть антикоррупционного законодательства. А 26 февраля Зеленский продлил отстранение еще на месяц.

Во исполнение указа президента главу КСУ не пускали на рабочее место, в связи с чем он подал жалобу в суд. Однако и здесь его ждала неудача – Окружной административный суд Киева отказал Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны.

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КСУ Конституционный суд тупицкий уголовное производство ГБР
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