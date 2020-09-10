В "Слуге народа" рассказали, что означает инспекция в районе поселка Шумы

Провокация задумывалась для того, чтобы заставить Украину работать с боевиками

Проведение совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы на Донбассе – это одноразовая акция верификации. Об этом в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

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"В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль. Одновременно это будет делать и наш представитель в отношении российских позиций", – написал он.

По словам нардепа, такие действия не означают признание Киевом так называемой "ДНР".

"Похоже, что вся провокация задумывалась именно для того, чтобы заставить Украину работать с ОРДЛО. Не получилось. СЦКК структура украинско-российская. И мы понимаем, что наши позиции в бинокль будет разглядывать российский генерал, а не донецкий шахтер. Хотя почти наверняка российская пропаганда будет убеждать "народ ДНР" в обратном", - отметил Богдан Яременко.

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Как отметил нардеп, представители ОБСЕ заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах.

"Альтернатива этой акции – обмен огневыми поражениями, потому что обычно, никто с украинской стороны не оставил бы артиллерийские обстрелы россиян без ответа", - написал Яременко.

Напомним, 5 сентября главарь боевиков т.н. "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он заявлял, что украинские военные в районе поселка Шумы якобы незаконно возвели инженерные сооружения. Удар намечался на 8 сентября. Однако 7 числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений с целью эскалации обстановки или демонтаж с целью деэскалации.

На срочном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) стороны договорились о дальнейшем соблюдении перемирия и совместной инспекции.

В Офисе президента разъяснили, как пройдет инспекция в районе поселка Шумы.

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Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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