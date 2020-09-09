Украина не должна повторить ошибку Молдовы: эксперт рассказала об уловке Кремля

Москва давно пытается избавиться от статуса агрессора и выставить себя посредником переговоров между Киевом и ОРДЛО

Украина ни в коем случае не должна повторить ошибку Молдовы – нельзя соглашаться на прямые переговоры с самопровозглашенной властью оккупированных территорий, поскольку тогда конфликт на Донбассе будет замораживаться и непризнанные "республики" будут легитимизироваться. Политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина считает, что Россия сменит статус агрессора на посредника в урегулировании ситуации. Об этом идет речь в нашем материале: "Пять самых опасных ловушек Кремля для Украины в Минских договоренностях".

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Москва давно пытается избавиться от статуса агрессора и выставить себя посредником переговоров между Киевом и ОРДЛО. Прямого диалога Киева с боевиками на Донбассе Кремль добивается для того, чтобы представить свою агрессию как гражданскую войну в Украине и говорить с Западом о снятии санкций. Поэтому одна из главных целей – заставить Украину пойти на прямой диалог с боевиками.

"Россию вполне устроит, если это будет закрепляться даже на уровне рабочих документов, рамочных соглашений или протоколов ТКГ. В принципе, это уже началось. Напомню, что в рамочном соглашении по разведению сил и средств в 2019 году (по нему должно происходить разведение и сейчас) нигде нет России. На последних заседаниях ТКГ было согласовано разминирование. Опять-таки, должны быть документы, подобные рамочному соглашению о разведении. И снова вопрос: второй стороной там снова будут незаконные вооруженные формирования? Параллельно с этим РФ пытается перевести на уровень политсоветников все ключевые решения. Зачем? Чтобы рабочими вопросами по их реализации занималась исключительно ТКГ без поддержки лидеров. Потому что в ТКГ, хоть и в непонятном статусе, но есть "представители" оккупационных администраций", – сказала Золкина.

Приднестровье, по ее словам, наглядный пример того, что это ловушка. Согласие Молдовы на прямой диалог с самопровозглашенной властью в Тирасполе – самая большая ошибка.

"Начало такого прямого диалога сразу же выводит РФ на уровень модератора и посредника и автоматически уменьшает возможности для достижения договоренности по урегулированию. Как только начинается этот непосредственный прямой диалог, конфликт замораживается и происходит постепенная легализация и легитимизация этой самопровозглашенной "власти". Дальше говорить с центром принятия решений – с РФ – мы не сможем. Но при этом демонтажа этих оккупационных администраций тоже не происходит. В этом и есть ловушка: Россия нам навязывает этот прямой диалог вроде бы для того, чтобы произошла реинтеграция Донбасса. Но как только он начинается, мы получаем легализацию и признание этих властей, а ситуация на самом деле замораживается", – подытожила эксперт.

А тем временем Киев и Москва готовятся ко второй встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Место определили еще полгода назад – Берлин. А вот с датой полная неразбериха. Москва выдвигает новые ультиматумы, блокируя подготовку саммита. До этого должны пройти переговоры политических советников и министров иностранных дел "Нормандской четверки". Но и эти переговоры под вопросом. Читайте подробней, возможен ли мир на Донбассе после второй встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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