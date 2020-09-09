ТКГ провела срочное заседание по Донбассу: о чем договорились

Из-за срыва перемирия на Донбассе и убийства украинского военного Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела срочное заседание. Стороны договорились о дальнейшем соблюдении перемирия и совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы (Донецкая область).

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Об этом сообщает Офис президента.

Так, в ОБСЕ опровергли обвинения боевиков в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы.

"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", – подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Участники переговоров договорились о совместной инспекции этого населенного пункта вместе с представителем ОБСЕ. За украинской стороной будет обеспечение логистики и безопасности инспекции.

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"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в "нормандского формата", которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Напомним, 5 сентября главарь боевиков т.н. "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе Шум незаконно возвели инженерные сооружения. Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7 числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений с целью эскалации обстановки, или демонтаж с целью деэскалации.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 сентября боевики дважды атаковали украинские позиции, тогда погиб военный. Это произошло в районе Причепиловки. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за обстрелов на Донбассе. Он назвал действия поддерживаемых Россией боевиков провокационными и "очевидными попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом". Однако позже стало известно, что российский МИД отложил разговор Кулебы с Лавровым из-за визита российского министра в Сирию.

В свою очередь в Кремле отреагировали на срыв перемирия на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве "обеспокоены" действиями боевиков, а также рассказал, как продвигаются дела по "нормандской встрече".

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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