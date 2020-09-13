Фокин отказался прийти в Раду для обсуждения переговоров по Донбассу – нардеп

Качура будет требовать провести это важное заседание комитета

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, который недавно направил в Верховную Раду письмо по выборам в ОРДЛО, отказался прийти на заседание комитета по вопросам организации государственной власти, чтобы обсудить переговоры по Донбассу.

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Об этом сообщил заместитель председателя комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина – занятость и необходимость работать в Трехсторонней контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения – не оговорена", – написал нардеп.

Качура заявил, что будет требовать незамедлительно провести данную встречу.

"Чтобы усилить позицию Украины, необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в Трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", – подчеркнул он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Верховную Раду уже были внесены обращения и главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука, и его помощника Витольда Фокина относительно пересмотра постановления по местным выборам в Украине. Напомним, что это было требованием России для разблокирования переговоров по Донбассу.

11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление по выборам, хотя в Офисе президента Украины об этом молчат. Читайте подробней об итогах "нормандской встречи".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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