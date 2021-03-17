"Сенсорную кнопку можно обмануть": в Раде поделились лайфхаком

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, как можно обмануть в сессионном зале сенсорную кнопку. Об этом он поведал телеканалу "Украина 24".
"Я, кстати, купил на Alibaba такую подушечку, которая нагревается. Ставишь эту подушку – и сенсорная кнопка работает", – сказал нардеп.
На уточняющий вопрос журналиста, можно ли таким образом "кнопкодавить", Качура ответил: "Не знаю, как "кнопкодавить", но сенсорную кнопку можно обмануть".
Как сообщали новости "Сегодня", с начала марта в Раде заработала сенсорная кнопка. Важный момент – ее нельзя отпускать до конца голосования, пока результаты не высветятся на табло. Это делает невозможным проголосовать за другого человека.
Также мы показывали, как работает сенсорная кнопка для голосования.
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