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В Раде разработан финальный законопроект по КСУ: подробности

21 декабря, 17:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Раде говорят – это своего рода кодекс конституционного судопроизводства

В Верховной Раде зарегистрировали финальный законопроект №4533, касающийся совершенствования деятельности Конституционного суда, так называемый закон о конституционной процедуре. Он должен поставить точку в урегулировании конституционного кризиса.

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Об этом говорится на сайте ВР.

Как рассказал председатель Рабочей группы, руководитель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, это законопроект из "пакета КСУ". Первыми были возвращение наказания за ложь в декларациях и возобновление полноценной работы НАПК.

В свою очередь представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила, что этот документ полностью отвечает рекомендациям Венецианской комиссии. По ее словам, это своего рода кодекс конституционного судопроизводства.

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В чем суть законопроекта

  • КСУ будет принимать решения двумя третями от своего состава – 12 судьями (сейчас 10). Если есть самоотвод судьи, то за решение должно проголосовать не менее 10 членов суда.
  • Введение устной формы производства как основной при рассмотрении дел по конституционным представлениям (с сохранением письменной формы по конституционным жалобам, но предвидением механизма отступления от этого правила).
  • Предлагается, чтобы на формирование повестки суда могли влиять не только глава, но и судьи КСУ, а дела с определенной периодичностью обязательно должны включаться в повестку дня и слушаться судом (из-за формирования повестки в "ручном" режиме некоторые дела слушаются годами и никак не могут вынести решения по ним).
  • Введение автоматизированного реестра актов КСУ и автоматизированное распределение дел между судьями-докладчиками. Сейчас это происходит в "ручном" режиме.
  • КСУ не может выходить за пределы тех вопросов, которые подняты в конституционном представлении. Предусматривается, что постановления и акты КСУ должны быть основательными и мотивированными.

Денис Монастырский добавил, что Рада рассмотрит этот законопроект в следующем году.

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Смотрите также в сюжете о недавнем выводе Венецианской комиссии по КСУ:

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Верховная Рада КСУ Конституционный суд законопроект

Источник: Сегодня

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