В Раде разработан финальный законопроект по КСУ: подробности

В Раде говорят – это своего рода кодекс конституционного судопроизводства

В Верховной Раде зарегистрировали финальный законопроект №4533, касающийся совершенствования деятельности Конституционного суда, так называемый закон о конституционной процедуре. Он должен поставить точку в урегулировании конституционного кризиса.

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Об этом говорится на сайте ВР.

Как рассказал председатель Рабочей группы, руководитель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, это законопроект из "пакета КСУ". Первыми были возвращение наказания за ложь в декларациях и возобновление полноценной работы НАПК.

В свою очередь представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря заявила, что этот документ полностью отвечает рекомендациям Венецианской комиссии. По ее словам, это своего рода кодекс конституционного судопроизводства.

В чем суть законопроекта

КСУ будет принимать решения двумя третями от своего состава – 12 судьями (сейчас 10). Если есть самоотвод судьи, то за решение должно проголосовать не менее 10 членов суда.

Введение устной формы производства как основной при рассмотрении дел по конституционным представлениям (с сохранением письменной формы по конституционным жалобам, но предвидением механизма отступления от этого правила).

Предлагается, чтобы на формирование повестки суда могли влиять не только глава, но и судьи КСУ, а дела с определенной периодичностью обязательно должны включаться в повестку дня и слушаться судом (из-за формирования повестки в "ручном" режиме некоторые дела слушаются годами и никак не могут вынести решения по ним).

Введение автоматизированного реестра актов КСУ и автоматизированное распределение дел между судьями-докладчиками. Сейчас это происходит в "ручном" режиме.

КСУ не может выходить за пределы тех вопросов, которые подняты в конституционном представлении. Предусматривается, что постановления и акты КСУ должны быть основательными и мотивированными.

Денис Монастырский добавил, что Рада рассмотрит этот законопроект в следующем году.

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Смотрите также в сюжете о недавнем выводе Венецианской комиссии по КСУ:

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