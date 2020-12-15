Рада возобновила полноценную работу НАПК: что это значит

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла за основу и в целом законопроект №4470 о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Документ поддержали 300 народных депутатов.

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Теперь НАПК вернули контролирующие функции, определен порядок реагирования на признаки коррупции, открывается круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.

Закон вводит особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями, в том числе Конституционного суда (КСУ). Введен и механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление:

порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию с Высшим советом правосудия (ВСП) и КСУ;

ВСП и Собрание судей КСУ будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащие признаки нарушения гарантий независимости судей;

в случае несогласования ВСП и КСУ проверки судей в течение месяца НАПК проводит полную проверку деклараций судей в общем порядке.

Также парламент поддержал за основу и в целом законопроект №4071, который регулирует особенности проверки деклараций судей. В Кодекс Украины об административных правонарушениях добавляется одна статья с особенностями вручения протоколов об административных правонарушениях судьям:

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о составлении протокола в отношении судьи, судьи КСУ НАПК сообщает в Высший совет правосудия или председателю КСУ.

основной способ вручения таких протоколов – отправка по почте;

судье, судье КСУ дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия – для судьи, или главы КСУ – для судьи этого суда;

если НАПК не получило в установленные сроки объяснений судьи, может передавать документы об административном правонарушении в суд.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В НАПК рассказали о последствиях решения КСУ.

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Но уже 4 декабря Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, которое также было отменено Конституционным судом 27 октября. Депутаты определили, какое наказание будет для чиновников за недостоверное декларирование и невнесение данных в декларацию.

Также смотрите в сюжете о выводах Венецианской комиссии по КСУ:

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