Лукашенко заявил, что развернул и привел в боевую готовность войска на границе

На днях в Беларуси уже перебрасывали десантников к западной границе, а теперь президент Александр Лукашенко заявил, что все войска на западном направлении быи переведены в полную боевую готовность из-за якобы существующей внешней угрозы.

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Об этом он сказал на совещании с членами Совета безопасности, передает БЕЛТА.

Он признался, что военных не только привели в боеготовность на границах, но и использовали против протестующих.

"Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления. При этом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязанностей. Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально", – сказал Лукашенко.

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Президент Беларуси уверен, что на сегодняшний день есть угроза не только внутри страны, но и за ее пределами.

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"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", – добавил глава белорусского государства.

Видео: Пул Первого/Telegram

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Лукашенко уже называл НАТО угрозой. Он отмечал, что вблизи западной границы Беларуси идет наращивание военной мощи. В Альянсе ответили на заявления Лукашенко и объяснили, что там делают войска.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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