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Лукашенко может позвать войска РФ в Беларусь: какая угроза для Украины

18 августа, 15:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина давно расценивает свою границу с Беларусью как границу с Россией

Нынешняя ситуация в Беларуси может быть использована Россией, чтобы перебросить свои войска к границе с Украиной. Это позволяет договор между Минском и Москвой о Союзном государстве, но только по приглашению белорусского президента. Об этом написал в своей колонке для сайта "Сегодня" военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Он напомнил, что между Россией и Беларусью действует договор о Союзном государстве – они могут помогать друг другу в разных случаях. По словам эксперта, формально Лукашенко может пригласить своих российских союзников, если будет объявлено военное или чрезвычайное положение.

"Тогда Лукашенко скажет, что хочет активировать статью Союзного государства и пригласить своих союзников поддержать его. В особый период Беларусь становится частью Союзного государства. С военной точки зрения Вооруженные силы Беларуси – это часть ВС РФ. Мы это доказали полякам, американцам, белорусы это отрицали, но сейчас это снова подтверждается после выдачи "вагнеровцев" России. Как бы они не рассказывали, что с их стороны не будет угрозы, не будет российских баз... Все это решается за 5 минут", – написал Михаил Самусь.

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Он отметил, что Украина давно расценивает свою границу с Беларусью как границу с Россией.

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"Единственное, что тут нет непосредственно дислоцированных войск, но это решается буквально за неделю. Я сейчас говорю о сухопутных войсках. За несколько часов решается присутствие десантников и авиации. Ракетные войска – пару суток. Для нас и для НАТО это угроза. Альянс вновь должен сейчас собираться и принимать соответствующие решения", – объяснил эксперт.

В то же время Самусь уверен, что сейчас Путину точно не до широкомасштабной войны с НАТО, поскольку это захлопнет его режим.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в России заметили военную технику, которая направлялась к границе с Беларусью.

В государственной пограничной службе Украины заявляли, что на белорусско-украинской границе все спокойно и нет никаких провокаций или нестандартных ситуаций. А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что, если Россия введет войска в Беларусь, ситуация для Украины изменится.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия Беларусь войска РФ Александр Лукашенко Самусь

Источник: Сегодня

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