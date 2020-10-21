В Раде предложили отменить второй тур выборов в Украине

В Киеве, например, могут и не выбрать мэра и управлять городом продолжит Кличко

Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления № 4234 об отмене второго тура на местных выборах в Украине.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Свои инициативу она мотивирует тем, что в Украине продолжает увеличиваться количество больных COVID-19 каждые сутки, а к концу месяца, согласно прогнозам эпидемиологов, это количество может достичь около 10 тысяч.

"Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 000) и сельского, поселкового, городского головы. Основною целью принятия этого постановления является недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечения противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения … Вторые туры выборов никуда не денутся – проведем после карантина", – объяснила Грищенко.

В свою очередь в Комитете избирателей Украины отметили, что речь идет, среди прочего, об отсрочке второго тура выборов мэров в больших городах (с численностью избирателей более 75 тыс.). Украинцам напоминают, что, согласно Избирательному кодексу, второй тур выборов должен состояться в случае, если ни один кандидат на должность городского головы не наберет в первом туре 25 октября больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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"Инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан. Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможна только в условиях введения военного или чрезвычайного положения … Вероятный перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии", – объяснили в КИУ.

Напомним, до выборов осталось несколько дней. Они впервые пройдут в условиях пандемии, но избирателям даже коронавирус не будет помехой. Сайт "Сегодня" объяснил, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.

Видео: опора

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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