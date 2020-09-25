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Когда в Украине местные выборы и что о них нужно знать

25 сентября, 15:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В этом году в Украине будут и очередные выборы, и первые

В Украине с 5 сентября стартовала избирательная кампания к местным выборам-2020. Само голосование состоится 25 октября и впервые пройдет оно в условиях эпидемии. В то же время на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму выборов не будет.

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Отметим, что одновременно пройдут очередные и первые местные выборы. Первые выборы пройдут в 1439 объединенных территориальных общинах – украинцы будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых голов, мэров городов. Ввиду состоявшегося укрупнения районов в Украине первые выборы пройдут также в 119 районных советах.

Очередные выборы пройдут во всех 24 областях Украины, и выбирать на них будут депутатов местных советов, сельских, поселковых, а также городских голов.

Центральная избирательная комиссия определила цвета бюллетеней, которые будут выдавать избирателям: на выборах депутатов районного совета – светло-зеленого цвета, депутатов городского совета – светло-желтые, депутатов районного в городе совета – светло-серые, депутатов сельского и поселкового совета – кремового цвета, на выборах сельского, поселкового и городского головы – светло-розовые бюллетени.

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Отметим, что выборы впервые проводятся в "экстремальных" условиях – эпидемии коронавируса – и правительство в связи с этим ввело карантинные правила для украинцев на избирательных участках. Так, кроме паспорта, будет необходима и маска, ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. Отдельно на участке будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра, а на входе проведут температурный скрининг. Читайте подробней, как избиратели будут голосовать в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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