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В Раде хотят вернуть Бандере и Шухевичу звания Героев Украины

5 июля 2021 11:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Соответствующий законопроект уже внесли в ВР – что известно

Степан Бандера и Роман Шухевич. Коллаж "Сегодня"

Степан Бандера и Роман Шухевич. Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №5721, в котором предлагают присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровце и вернуть его Степану Бандере и Роману Шухевичу.

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Проект закона опубликовали на сайте ВР.

Законопроект составили в рамках подготовки к 80-летию создания Украинской Повстанческой Армии.

В третьем пункте документа говорится: "Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу".

Инициаторами документа стали парламентарии от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Доверие", "За будущее" и внефракционные парламентарии.

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Роман Шухевич – главнокомандующий Украинской повстанческой армии, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов.

Степан Бандера был одним из руководителей ОУН, а впоследствии возглавил Организацию украинских националистов.

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Тарас Бульба-Боровец – деятель украинского повстанческого движения времен Второй мировой войны, основатель УПА "Полесская Сечь".

Напомним, ранее в Киеве прошло традиционное факельное шествие к 112-му дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Также президент Владимир Зеленский рассказывал о своем отношении к Бандере. При этом он вспомнил самого известного украинского гетмана, а также первого президента независимой Украины.

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