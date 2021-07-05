У Раді хочуть повернути Бандері та Шухевичу звання Героїв України

Відповідний законопроєкт вже внесли до ВР – що відомо

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №5721, у якому пропонують присвоїти звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровця та повернути його Степану Бандері і Роману Шухевичу.

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Проєкт закону опублікували на сайті ВР.

Законопроект склали в рамках підготовки до 80-річчя створення Української Повстанської Армії.

У третьому пункті документа йдеться: "Рекомендувати Президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу".

Ініціаторами документа стали парламентарі від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "За майбутнє" і позафракційні парламентарії.

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Роман Шухевич – головнокомандувач Української повстанської армії, член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів.

Степан Бандера був одним з керівників ОУН, а згодом очолив Організацію українських націоналістів.

Тарас Бульба-Боровець – діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА "Поліська Січ".

Нагадаємо, раніше в Києві пройшла традиційна смолоскипна хода до 112-го дня народження лідера ОУН Степана Бандери.

Також президент Володимир Зеленський розповідав про своє ставлення до Бандери. При цьому він згадав найвідомішого українського гетьмана, а також першого президента незалежної України.

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