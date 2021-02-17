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Дайте Бандере "Героя Украины". Львовский облсовет обратился к Зеленскому

17 февраля, 09:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В 2010 году суд отменил указ Ющенко о предоставлении Бандере звания Героя Украины

Львовский областной совет обратился к президенту Владимира Зеленскому с просьбой вернуть Степану Бандере звание Героя Украины, тем самым восстановить историческую справедливость.

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Соответствующее решение было принято на сессии облсовета.

Депутаты считают, что решение Донецкого окружного административного суда от 2010 года, который отменил указ президента Украины о присвоении звания Героя Украины, было политизированным. Основанием было то, что указ был издан с нарушением норм, ведь Бандера не был гражданином Украины.

В обращении говорится, что Бандера является символом эпохи борьбы Украины за свою государственность, что против него работала вся мощь пропагандистской машины СССР, а сейчас – пропаганда России.

Львовский облсовет

Депутаты призвали президента и Верховную Раду разрешить присваивать звание Герой Украины лицам, не имеющим или которые не имели украинского гражданства.

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"Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины", – говорится в заявлении Львовского облсовета.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 февраля суд отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве, что вызвало резонанс.

А ранее сам Зеленский рассказывал о своем отношении к Бандере. При этом он вспомнил самого известного украинского гетмана, а также первого президента независимой Украины.

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Степан Бандера Владимир Зеленский львовский облсовет Герой Украины

Источник: Сегодня

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