Политика
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" 🔴 Расстрелы в Днепре 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости политики

В ответ на угрозы России Рада переименует село

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 14:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Заседание парламента для заболевших нардепов состоится в Zoom
1 февраля Рада возвращается к работе
1 февраля Рада возвращается к работе / Фото: Коллаж: Сегодня

1 февраля откроется очередная сессия Верховной Рады. Депутаты проведут пленарное заседание, во время которого будет рассмотрен ряд вопросов. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Российская армия у наших границ, идет новая волна коронавируса, а Верховная Рада на завтрашнем заседании не будет рассматривать ни одного серьезного законопроекта", – написал он.

Реклама

Что рассмотрят

  • переименование села
  • премии для лучших участников ЗНО;
  • ратификацию сделок;
  • создание шести временных следственных комиссий.

В частности, будет рассмотрен вопрос переименования села Ленинка, которое находится в Винницкой области. Предлагается новое название – "Приветное".

Из-за того, что многие народные депутаты заболели коронавирусом, для них предусмотрели возможность дистанционного участия через Zoom.

Реклама

Реклама

Рада ушла на карантин

27 января Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля. Из-за обострения эпидемической ситуации после открытия новой сессии – 1 февраля – состоится пленарное заседание, а 2, 3 и 4 февраля, а также 7-11 февраля, народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях

Во сколько обходится украинцам содержание депутатов

На зарплаты для народных депутатов из бюджета было выделено более 202 млн грн. Месяц работы парламентариев в 2021 году стоил украинцам 18,3 млн грн.

Чтобы быть в курсе всех новостей, Рада оформила подписку на периодические печатные издания за 173 тысячи гривен. А чтобы читать только проверенные газеты, Аппарат потратился на разработку технического задания на комплексную информационную систему мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей.

Угроза вторжения

Многие эксперты прогнозирует, что ухудшение ситуации может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Примечательно, но в этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.

В этот же период Беларусь и Россия проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. В связи с этим несколько месяцев стягивалось вооружение. Учения пройдут в два этапа и завершатся 20 февраля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Политика
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Прямая трансляция ukraine24
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос
Власть
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Комаровский в теме
Какой тест на СOVID-19 самый надежный
Мнение Комаровского
Читать статью
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Кейт Уинслет для LA Times
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Политика
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять