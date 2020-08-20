В ОП рассказали о результатах очередного заседания ТКГ

В начале августа СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения режима тишины

В среду в формате видеоконференции прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) с участием нового главы украинской делегации, первого президента Украины Леонида Кравчука и первого замглавы делегации Витольда Фокина, на котором, в частности, были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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В ОП считают, что новые договоренности позволят продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Также сообщается, что украинская делегация поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе.

В свою очередь, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, и в начале августа СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного его нарушения.

"В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный", - говорится в сообщении.

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"Украинские предприятия по водообеспечению продолжают осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории", – так подытожили в ходе заседания результаты работы экономической группы.

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В рамках же гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнении всех договоренностей по подтверждению списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций. И Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", – говорится в сообщении.

Также украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".

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Напомним, ранее мы сообщали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не позволил России сорвать будущую встречу в "нормандском формате" – агрессор выдвинул Украине новое требование, но украинская сторона ловко выкрутилась.

Кстати Кравчук в интервью сайту "Сегодня" объяснил, почему России не удастся добиться внесения изменений в Конституцию Украины для закрепления особого статуса Донбасса.

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