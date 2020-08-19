"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании России

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не позволил России сорвать будущую встречу в "нормандском формате". Агрессор выдвинул Украине новое требование, но украинская сторона ловко выкрутилась.

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Об этом написал в Facebook представитель в ТКГ от оккупированных районов Донецкой области, журналист Сергей Гармаш.

"Закончился отчет на минской ТКГ по работе в политической подгруппе. Честно говоря, шел на него с тревогой – сегодня дебютировал Леонид Макарович, и после того, что он наговорил в разных своих интервью, я ждал нехорошего. Но Кравчук приятно удивил … Сегодня, признаюсь, я был в тупике. Поэтому с любопытством наблюдал, как он выкрутится", – написал он.

Гармаш отметил, что Кравчук очень достойно вышел из сложнейшей ситуации, когда "та сторона" фактически заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений Верховной Рады, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения. Он считает, что агрессор попытался сорвать таким образом предстоящую встречу "Нормандской четверки" на уровне внешнеполитических советников.

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"Вчера они тупо четыре часа повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной. Сегодня повторилась та же история. Честно говоря, я бы сорвался и пояснил им юридическим зыком, чем постановление отличается от закона и т.д. А Макарыч прошел "між краплинами". Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации. Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников ("четверки"), на которую так не хочется ехать Козаку (замглавы Администрации президента РФ) после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать в этом участия. По крайней мере Запад это поймет однозначно не в пользу РФ. В общем, на мой взгляд, дебют Кравчука в делегации очень удачный. И уже сегодня, на второй день его погружения в реальный "минский процесс", мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными", – написал участник переговоров.

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Отметим, Россия уже не раз выдвигала требования к Украине в переговорах. Одно из самых известных – внесение изменений в Конституцию для закрепления особого статуса Донбасса. Кравчук в интервью сайту "Сегодня" объяснил, почему этого не будет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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