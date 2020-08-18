Фокин прокомментировал свое назначение в Трехстороннюю контактную группу

Бывший премьер-министр Украины будет снова работать с Кравчуком в одной команде

Витольд Фокин после своего назначения в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) рассказал, чем будет заниматься в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.

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Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, он будет работать с представителями ОРДЛО в ТКГ.

"Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе минской Трехсторонней контактной группе", – сказал Фокин.

Также новоиспеченный переговорщик и еще один замглавы делегации Алексей Резников будут иметь разные задачи в ТКГ.

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"Помочь моей стране в тяжелой и очень важной работе считаю большой честью. Я очень хорошо понимаю специфику этой многоплановой работы. Я хорошо знаю Донбасс", – подчеркнул первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.).

Витольд Фокин, которому в октябре исполнится 88 лет, руководил правительством УССР, а затем первым правительством независимой Украины, вместе с первым президентом Леонидом Кравчуком подписывал в Беловежской пуще соглашении о ликвидации СССР. Фокин с 1993 года руководил общественной организации "Международный фонд гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией", а с начала 2000-х – луганским землячеством в Киеве. "Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", – пояснил Кравчук предложение привлечь к переговорам Фокина.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что Фокин не будет влиять на решения по Донбассу.

Смотрите заявления главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука по Донбассу:

Видео: "Украина 24"

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