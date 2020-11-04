В ООН призвали отказаться от преследований правозащитников в Беларуси

В протестах в Беларуси пострадали, по меньшей мере, три женщины

В ООН призвали Беларусь отказаться от преследования женщин-правозащитниц.

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Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"В Беларуси, как и во многих других странах, от женщин, отстаивающих права человека, требуется особое мужество", – сказала специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор.

В ООН также осудили введение Минском уголовной ответственности за правозащитную деятельность.

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Напомним, за один месяц во время протестов в Беларуси пострадали, по меньшей мере, три женщины, которые занимались правозащитной деятельностью.

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К слову, несмотря на то, что Киев не признает легитимность Александра Лукашенко, все равно не намерен разрывать дипломатические отношения с Беларусью. Но при этом Украина присоединится к западным санкциям против белорусских чиновников.

Также мы писали о том, что президента РФ Владимир Путин пытается сейчас завоевать Беларусь без ввода войск с помощью "украинского" сценария.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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