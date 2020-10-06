Кулеба рассказал, разорвет ли Украина дипломатические отношения с Беларусью

Киев не намерен полностью прекращать все контакты с Минском, оставив окно коммуникации через МИД

Несмотря на то, что Киев не признает легитимность Александра Лукашенко, все равно не намерен разрывать дипломатические отношения с Беларусью. Но при этом Украина присоединится к западным санкциям против белорусских чиновников.

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Об этом рассказал в интервью BBC Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, хоть Украина и не является членом ЕС и НАТО, но все равно должна проявить солидарность с Европой, а также помочь белорусскому народу.

"Мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики. Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Если мы уже являемся страной Запада, если мы поддерживаем позицию ЕС, то нам нужно действовать совместно с Европейским Союзом в этих вопросах. Здесь очень важен вопрос солидарности", – сказал Кулеба.

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Также Киев не намерен полностью прекращать все контакты с Минском.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией. Но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, в начале октября Евросоюз ввел санкции против Беларуси. В "черный" список попали 40 человек, однако президента Беларуси Александра Лукашенко в нем нет. В свою очередь Минск ответил зеркальными мерами, но не стал уточнять, против кого именно введены санкции. В свою очередь экономический обозреватель Алексей Кущ рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", что Украине лучше воздержаться от экономических санкций против Беларуси, чтобы самой не потерять десятки миллиардов долларов.

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