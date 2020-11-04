Волкер: Путин в Беларуси осуществляет "донбасский" сценарий

Президента РФ Владимира Путина не особо заботит судьба белорусского лидера Александра Лукашенко, и он пытается сейчас завоевать Беларусь без ввода войск с помощью "украинского" сценария.

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Об этом сказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает "Прямой".

"Что президент Путин сделал на Донбассе, он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси", – сказал американский дипломат.

Волкер отметил, что правительство в Беларуси еще не побеждено, поэтому очень важно, чтобы голос белорусов был услышан.

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"Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским Союзом. Все, что они хотят – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – подчеркнул он.

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Напомним, ранее заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал об идеальном сценарии Путина по Беларуси.

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