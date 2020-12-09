В Киеве побили нардепа Юрченко: СМИ узнали подробности

Полиция даже объявила план "Перехват" в городе – ищут двух неизвестных мужчин

Скандальный внефракционный нардеп Александр Юрченко пострадал в результате "нападения" двух неизвестных мужчин – политику причинили телесные повреждения, а его помощнику разбили телефон.

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Об этом сообщает издание Слово и дело со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, а около 12:00 Юрченко обратился в полицию Голосеевского района.

"Он заявил, что на улице столицы возле дома по месту жительства два человека во время ссоры причинили ему телесные повреждения, а его помощнику повредили мобильный телефон. Все участники конфликта находятся на месте происшествия. Проводится проверка", – сообщил источник.

Кроме того, источник Обозревателя тоже подтверждает, что Юрченко пострадал от неизвестных мужчин.

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"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а затем нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", – рассказал собеседник и добавил, что полиция объявила в Киеве план "Перехват".

Пресс-секретарь Голосеевского управления полиции Кристина Кирьякова подтвердила агентству УНИАН нападение на депутата. Она сообщила, что это произошло на улице Большая Васильковская.

Напомним, в начале ноября Юрченко подрался с депутатом Гео Леросом. Сначала они не очень вежливо поприветствовали друг друга на входе в парламент прямо перед журналистами, а уже в кулуарах случилась сама стычка.

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