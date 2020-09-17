Обвиняемый во взяточничестве нардеп ушел из "Слуги народа"

Арахамия уже зарегистрировал у спикера Рады заявление Александра Юрченко о выходе из фракции

Народный депутат Украины Александр Юрченко, которому сегодня генпрокурор Ирина Венедиктора подписала подозрение во взяточничестве, покинул фракцию "Слуга народа".

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Об этом председатель фракции Давид Арахамия заявил журналистам 17 сентября.

"В политическом процессе мы точку поставили. Он вышел из фракции. Заявление есть, я зарегистрировал обращение у Разумкова (спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – ред.) вчера утром", – сказал Арахамия.

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А изданию УНН замглавы фракции Евгению Кравчук подтвердила, что от Юрченко поступило заявление о выходе из фракции, но "слуги народа" не планируют выносить этот вопрос на обсуждение.

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"Нам не нужно рассматривать еще раз. В понедельник мы уже проговорили, заявление Юрченко о выходе есть. Теперь только спикер должен заявить о его выходе из фракции", – сказала она.

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В то же время, по данным Telegram-канала PavlovskyNEWS, самому Юрченко не могут вручить подозрение – он заперся в своем загородном доме и не пускает детективов НАБУ и САП. Силой они попасть внутрь не могут – у них нет соответствующего ордера, который в ближайшее время собирается подписать Венедиктова.

Напомним, что 15 сентября помощник нардепа, подозреваемый в пособничестве получению взятки, был арестован с правом выхода на свободу под залог в размере больше миллиона гривен.

Подробности операции, в результате которой Александру Юрченко и его помощнику предъявили обвинения в коррупции, ранее раскрыло Национальное бюро расследования Украины.

Видео НАБУ, на котором основано обвинение во взяточничестве:

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Видео: НАБУ

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