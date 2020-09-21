В ЕС не смогли принять решение по санкциям против Беларуси

Недавно Евросоюз грозился включить в черный список десятки человек из окружения Лукашенко, однако сегодня на заседании министров иностранных дел ЕС так и не смогли принять решение о санкциях против Беларуси.

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Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он считает, что это не самый лучший сигнал белорусскому обществу.

"Обсуждаем много вопросов на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел, в том числе Беларусь. Вызывает сожаление, что сегодня мы не смогли принять решение относительно санкций за нарушение прав человека из-за "взятия в заложники" со стороны одной страны-члена. Это посылает неправильный сигнал белорусам, обществу и всему миру", – заявил Ринкевичс.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Европейцы отмечают, что белорусские выборы прошли с вопиющими нарушениями.

А тем временем Беларусь грозит Европе санкциями. В Минске даже готовы разорвать дипломатические отношения со странами ЕС. Глава МИД этой страны Владимир Макей заявил, что "государство обязано себя защищать от деструктивного воздействия извне и изнутри".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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