Беларусь грозит Европе санкциями: Есть набор радикальных мер

Беларусь все больше отгораживается от Запада "железным занавесом". И после заявления нелегитимного президента Александра Лукашенко о закрытии границы с Польшей и Литвой, глава МИД РБ Владимир Макей заявил, что республика введет свои санкции в ответ на санкции Евросоюза в отношении белорусских официальных лиц, сообщает ТАСС.

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Макей подчеркнул, что "государство обязано себя защищать от деструктивного воздействия извне и изнутри".

По его словам, это может касаться политической системы, функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси и ряда других шагов.

"Есть набор и совершенно радикальных мер, если нас вынудят пойти на эти шаги. Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла. Крайние меры – это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством", – продолжил он.

При этом Макей высказал надежду, что все эти меры не понадобятся, и здравый смысл возобладает.

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"Это я говорю просто теоретически, гипотетически о наборе возможных методов реакции в случае, если наши партнеры вынудят нас пойти на такие шаги. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, что все стороны в данной ситуации проявят благоразумие. В первую очередь – наши партнеры, которые обвиняют Беларусь, власти Беларуси во всех смертных грехах, даже не удосужившись попытаться понять происходящее в Беларуси и объективно оценить ситуацию", – заключил он.

Напомним, власти Беларуси неоднократно обвиняли соседние государства, в том числе и Украину, в организации массовых протестов в республике и даже засылке "боевиков".

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

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