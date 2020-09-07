ЕС включит в черный список десятки человек из окружения Лукашенко: диктатору пока "повезло"

В Брюсселе считают, что Евросоюз должен занять более активную позицию

В Европе продолжают решать вопрос введения персональных санкций против белорусских чиновников, подавлявших массовые протесты в республике. Евросоюз включит в формируемый в связи с событиями в Беларуси черный список не более 20 человек, и санкции не затронут президента Александра Лукашенко. Такое мнение высказал глава Комиссии Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь на слушаниях в подкомитете Европарламента по правам человека, сообщает ТАСС.

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"Евросоюз должен занять более активную позицию по Беларуси. Санкции, которые ЕС намерен принять, коснутся не более 20 человек, причем диктатор Лукашенко не будет включен. Это совершенно недостаточно. ЕС должен занять гораздо более активную позицию", – заявил он.

Ранее в понедельник, 7 сентября, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что ЕС согласовал санкционный список из 31 человека, однако он пока не утвержден, и в него еще могут быть "как добавлены новые фамилии, так и исключены [содержащиеся]".

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Сайт "Сегодня" сообщал, что несколько стран Евросоюза отказываются вводить персональные санкции против Лукашенко. В первую очередь, это Германия, Франция и Италия.

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