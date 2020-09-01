Украинский переговорщик рассказал, о чем пойдет речь на новом заседании ТКГ по Донбассу

Украина делает все, чтобы вернуть своих граждан, говорит Александр Мережко

В среду, 2 сентября, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы, от результатов которого зависит встреча внешнеполитических советников лидеров Нормандской четверки в Париже. О чем на заседании пойдет речь, замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

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По его словам, на ТКГ традиционно рассматриваются вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, политические вопросы и вопросы социально-экономического характера.

"Первый вопрос, который будет поднят, и я его считаю одним из самых важных, – это соблюдение режима тишины. Это очень важный вопрос и надо сделать все, чтобы этот режим сохранялся и стал более стабильным", – говорит украинский переговорщик.

"Второй вопрос будет касаться обмена удерживаемыми лицами. Речь идет о согласовании соответствующих списков. Украина придерживалась всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций. То есть, с нашей стороны делается все, чтобы вернуть наших граждан, которые удерживаются", – подчеркнул Александр Мережко.

"Еще будут вопросы, связанные с точками и участками разминирования и разведения сил и средств. Это основные вопросы, которые поднимаются на каждом заседании. Кроме того, в политической группе будут рассматриваться вопросы законопроектов, связанных с выполнением Минских договоренностей", – подытожил замглавы украинской делегации в ТКГ.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал сайту "Сегодня", что на заседании ТКГ 19 августа Россия фактически выдвинула ультиматум: или Украина меняет постановление ВР об очередных местных выборах в 2020 году (убирает пункт 4 о невозможности проведения выборов в ОРДЛО), или Москва блокирует все, даже вопрос обмена пленными и встречи внешнеполитических советников.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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