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Арестович о манере России вести переговоры в ТКГ: блеф и искажение истины

11 апреля, 19:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Россияне делают вид, что они не является стороной конфликта на Донбассе

На переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе украинским представителям постоянно приходится сталкиваться с попытками россиян исказить реальную ситуацию.

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Об этом спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал Радио Свобода.

"Это же стандартные переговоры с русскими. Они постоянно блефуют, искажают истину, начиная с самого названия группы. Она же "трехсторонняя контактная". И в российских документах, которые они подписывают, она "трехсторонняя". Фактически они ее называют "контактная группа", имея в виду, что Россия – не сторона конфликта", – привел пример Арестович.

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Он напомнил, что Москва постоянно настаивает на том, чтобы Киев вел прямые переговоры с незаконными вооруженными группировками, которые оккупировали часть Луганской и Донецкой областей.

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"Вы поговорите напрямую с Луганском и Донецком, тогда мы скажем, что мы соглашаемся". И вот в этом очень узком диапазоне все и происходит. Но и в этом узком диапазоне многое удавалось сделать. Парижская встреча, два обмена пленными, затем режим прекращения огня", – перечисляет спикер Трехсторонней контактной группы.

Напомним, Арестович рассказал, что боевики незаконно удерживают на Донбассе около 300 человек, но о новом обмене пленными речь пока не идет, хотя этот вопрос постоянно поднимают на заседаниях ТКГ.

Также сообщалось, что Россия блокирует обмен пленными, выдвигая каждый раз условия то процессуально очистить боевиков, то требует каких-то политических уступок со стороны Киева.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия блеф переговоры с боевиками ТКГ Алексей Арестович
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