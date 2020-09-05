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Украина созывает срочное заседание ТКГ в воскресенье из-за угроз Пушилина

5 сентября, 20:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Украины обеспокоен заявление боевиков

Украина созывает в воскресенье, 6 сентября, внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина о приказе уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Прямого".

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По словам Кулебы, президент Украины Владимир Зеленский чрезвычайно обеспокоен заявлением боевиков, и Украины сразу приняла решение об ответном шаге.

"Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", – сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что ТКГ уже проинформирована о созыве внеочередного заседания и спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау поддержала эту инициативу.

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Напомним, 5 сентября главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе, поскольку Украина якобы проигнорировала требование оккупационных властей о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября.

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Ранее мы сообщали, что на недавнем заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходило в видеоформате, были согласованы четыре участка разведения сил и средств на Донбассе.

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Донбасс заседание МИД Украины ТКГ Дмитрий Кулеба
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