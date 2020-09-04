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В ООН обсудят ситуацию на оккупированных территориях Украины

4 сентября, 23:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Украинские дипломаты заявляют, что им есть что сказать

В повестку дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеденных Наций добавили вопрос ситуации на оккупированных территориях Украины – Крымом и Донбассом, где оккупанты ввели смертную казнь.

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Об этом написала в Facebook первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждения о "нас там нет" и "Крымнаш", – заметила представитель украинских дипломатов.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе прогремел взрыв, в результате которого пострадали двое военнослужащих.

Также напомним, боевики на Донбассе устроили провокацию в День Государственного Флага.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе погиб офицер ВСУ. В родном городе погибшего бойца объявили траур.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Крым Донбасс Украина ГА ООН

Источник: Сегодня

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