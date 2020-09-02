Боевики блокируют обмен списками удерживаемых лиц – итоги заседания ТКГ

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе прошло 2 сентября в формате видеоконференции. На нем было согласовано рамочное решение о противоминной деятельности и обсуждались вопросы освобождения удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса лиц, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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В рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам Украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию о содержащихся лицах, запрашиваемую представителями "властей" оккупированных территорий в рамках взаимного освобождения.

В то же время Украине так и не предоставили информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых ею лиц, и этот вопрос, в том числе, был поднят на заседании.

"Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях", – говорится в сообщении.

В частности, координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости увязки процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами и призвал завершить процесс обмена списками на взаимное освобождение удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

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В то же время на заседании были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования.

"Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминирован в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированному на ноябрь", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также ТКГ согласовала четыре следующих участка разведения сил и средств.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Мы также сообщали, что на сегодняшнем видеозаседании ТКГ Россия снова поставила Украине ультиматум – полпред РФ Борис Грызлов заявил, что новые договоренности по безопасности на Донбассе вступят в силу только после пересмотра постановления Верховной Рады о местных выборах.

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