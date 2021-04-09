Украина превращается во взрывоопасный регион: у Путина снова угрожают

В Кремле не исключают полномасштабных боевых действий на Донбассе

Кремль снова намекает на масштабную эскалацию на Донбассе, причем обвиняет во всем Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков цинично назвал Украину очень нестабильным регионом.

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Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что Украина можно быть опасна для России.

"Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", – сказал Песков.

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В Кремле не исключают полномасштабных боевых действий.

"Ситуация на линии разграничения в Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий. В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры", – подчеркнул он.

Отметим, что в последние недели Россия разгоняет истерию, что якобы именно Украина спровоцировала эскалацию на Донбассе и якобы собирается наступать на боевиков. Однако это больше свидетельствует о прикрытии своих нарушений перемирия и скопления войск у границ Украины. Как сообщали новости "Сегодня", накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук четко заявил, что Украина не будет нападать на Донбасс.

Видео: Сегодня

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